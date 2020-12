Ex viola, serataccia per Petriccione: cartellino rosso, Crotone travolto e ultimissimo

Soli due punti in classifica e quattro gol presi anche oggi in casa dal Napoli. Non sembra esserci luce nel campionato del Crotone, fermo sul fondo della graduatoria. Tra i calabresi milita l’ex viola Jacopo Petriccione, lo scorso anno al Lecce, che non ha sfruttato l’indisponibilità di Cigarini in cabina di regia: l’entrata a martello su Demme al minuto 49 è stata rilevata dal VAR e punita con l’espulsione.

