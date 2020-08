E’ notizia ufficiale di questo pomeriggio: Pasquale Padalino è il nuovo allenatore della Juve Stabia, club che dopo la fresca retrocessione in Serie C dalla B vuol ripartire con grandi ambizioni, puntando, si legge nel comunicato delle Vespe, su “un allenatore di grande carisma e personalità“. L’ex difensore, in viola dal 1995 al 2000, era fermo da un anno dopo l’esonero rimediato nella sua città natale, ossia Foggia.