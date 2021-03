Ex viola, ricordate Bolatti? Sarà Ds in Argentina

“Dal centrocampo alla scrivania”. Così scrive Tmw parlando di Mario Bolatti che sarebbe pronto per una nuova avventura. L’ex centrocampista, con una parentesi nella Fiorentina nel 2010/11, è in trattativa con l’Huracan, un’altra sua ex squadra.

Dalla prossima settimana potrebbe essere nominato nuovo direttore sportivo del club. Anche se, ufficialmente, ricoprirà la carica di segretario tecnico per una stagione.

Leggi anche – Fiore: “Prandelli uomo di valori, spero torni ad insegnare calcio”