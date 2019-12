Ex viola, Pjaca è pronto a rientrare: un altro passo indietro nella carriera per ricominciare

Mattia Perin è sempre più vicino a fare ritorno al Genoa. Il portiere è pronto a dire di nuovo sì al Grifone dopo la fallimentare e sfortunata esperienza alla Juventus. Poi ci sarà da capire cosa deciderà di fare il club con Radu, che vuole giocare e che dunque mette in dubbio anche un potenziale ritorno all’Inter. Preziosi vorrebbe aggiungere al pacchetto anche Marko Pjaca, ex viola pronto per tornare in campo e alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.