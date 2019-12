Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, tra le possibili destinazioni in Serie A di Marko Pjaca ci sarebbe anche la Sampdoria, avversaria odierna (battuta 1-2), pretendente credibile per il croato. Pjaca scalpita, gennaio è alle porte: la Juventus non sembra puntarci, la Samp è alla finestra.