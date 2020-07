Ex Viola – Paulo Sousa torna sui suoi passi? Il portoghese potrebbe restare a Bordeaux

Paulo Sousa a sorpresa: il tecnico portoghese ed ex viola dovrebbe restare alla guida del Bordeaux anche la prossima stagione. Nonostante lo stesso Sousa, non più tardi di un mese fa, avesse annunciato a proprietà e squadra che non sussistevano più le condizioni per andare avanti. Come riporta il sito 20 Minutes, dopo la comunicazione della volontà del portoghese, non sarebbero stati fatti passi avanti in questa direzione. Al contrario, il Bordeaux si era anche attivato per cambiare la propria guida tecnica, raggiungendo un accordo di massima con Jean-Louis Gasset. Per ufficializzarlo attendeva le dimissioni del manager portoghese che, a sua volta, visti gli ulteriori due anni di contratto aspettava una ricca buonuscita. Nessuna proposta, invece, è arrivata dalla proprietà e a questo punto la sua permanenza è molto probabile.