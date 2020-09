Nuova avventura in panchina per l’ex viola Luis Oliveira. Come riportato da Padova Sport, il brasiliano ha trovato l’accordo per guidare gli Juniores Nazionali del Campodarsego, società scesa in Serie D dopo alcuni problemi di natura economica.

