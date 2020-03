Ex viola, Matri non smette. Torna alla Juventus, ma non giocherà con la squadra di Sarri

Andrea Pirlo sarebbe praticamente certo di tornare alla Juventus, in versione allenatore dell’Under 23, squadra che milita in Serie C, a partire dalla prossima stagione. Con Pirlo, secondo quanto riportato dal portale SerieBNews.com, potrebbe tornare a Torino un altro protagonista dei primi trionfi in bianconero targati Antonio Conte. Si tratterebbe di Alessandro Matri, ex viola classe 1984 attualmente svincolato che andrebbe a fare da chioccia ai più giovani compagni.