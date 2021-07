Ex viola, Malcuit ha convinto Spalletti: sarà lui il vice Di Lorenzo al Napoli

Fuori dai piani con Gattuso, dentro con Spalletti, anche se non da titolare: la seconda vita di Malcuit al Napoli

Kevin Malcuit sembra davvero destinato a rimanere al Napoli. Già nei giorni scorsi, quando il terzino francese ex viola s'era intrattenuto a parlare con Luciano Spalletti e il suo staff, si erano avuti degli indizi; oggi è arrivata una mezza conferma: Malcuit, riporta TMW ha svolto un lavoro extra insieme al vice Domenichini per migliorare la fase difensiva. Per lui, dunque, si profila una stagione da vice-Di Lorenzo all'ombra del Vesuvio.