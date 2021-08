Ex Viola: Ljajic che combini? Il Besiktas lo mette fuori rosa

Il serbo rompe col suo attuale club

Fra Adem Ljajic (che sembrava vicino al ritorno in Italia) ed il Besiktas è rottura. L'attaccante serbo è stato infatti ufficialmente messo fuori rosa dal club turco. La società bianconera, nei giorni scorsi, ha chiesto a più riprese all'ex Viola di trovare una nuova squadra in quanto non più parte del progetto tecnico. Ljajic, però, ha deciso di puntare i piedi ed ha ribadito la volontà di restare al Besiktas. Da qui la decisione, drastica, del club comunicata attraverso una nota ufficiale.