Ex viola, il bivio di Pasqual: nuova avventura in pochi giorni o addio al calcio

Oltre trecento partite con la maglia della Fiorentina fra il 2005 e il 2016. Manuel Pasqual si è svincolato dall’Empoli, da allora non si è mai fermato. L’esterno sta continuando ad allenarsi con grande professionalità (dimostrata a lungo negli anni viola) in attesa di una chiamata. L’ex capitano viola ha ricevuto contatti e chiamate, ma per il momento non è scattata la scintilla. L’attesa continuerà ancora per una settimana, poi in caso di assenza di offerte convincenti Manuel potrebbe ritirarsi e iniziare una nuova avventura lavorativa fuori dal mondo del calcio. Sul profilo Twitter l’esterno ha condiviso con i suoi seguaci il dubbio che sta avendo in queste ore.