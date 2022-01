Ex viola, Iemmello scende di categoria e torna a casa: la gioia sui social

Il ritorno a casa va oltre i ragionamenti di carattere economico

Pietro Iemmellopassa al Catanzaro, la squadra della sua città natale: come certifica la storia pubblicata dall'entusiasta attaccante lanciato dalla Primavera della Fiorentina, il passaggio dal Frosinone al Catanzaro è ormai cosa fatta. Nessun problema quanto al downgrade dalla Serie B alla Serie C, perché la possibilità di difendere i propri colori, per Iemmello, va oltre i ragionamenti economici. Prestito secco con obbligo di riscatto in caso di promozione dei calabresi.