Ex viola, Gilardino sedotto e abbandonato: alla fine non cambierà panchina

Dalla Giana Erminio alla Primavera del Bologna: sembrano tutti pazzi per Alberto Gilardino, che potrebbe invece – quasi un po’ a sorpresa – rimanere alla Pro Vercelli. La nuova società sta riorganizzando il futuro del club, e un tassello dal quale il Ds Alex Casella voleva ripartire è proprio quello legato al mister: se inizialmente la distanza tra le parti sembrava esserci, adesso, come riferisce Tuttosport, pare ridotta. E non si tratta di questioni economiche, per le quali non ci sono assolutamente problemi. Il tutto ruotava intorno alla costruzione della squadra e all’autonomia gestionale da parte del mister: ma il fatto pare risolto. Gilardino resterà alla guida della Pro nonostante i tanti abboccamenti.

