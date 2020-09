Ex viola, Felipe: “Che svista il gol di Klose. Per Corvino ero un esubero, mi aveva ceduto di nascosto”

L’ex viola attualmente svincolato, Felipe Dal Bello, ha rilasciato un’intervista esclusiva rilasciata al portale GianlucaDiMarzio.com ha avuto modo di parlare dei suoi trascorsi fiorentini. Ecco il suo ricordo dell’ottavo di finale col Bayern Monaco condizionato dalla rete in netto fuorigioco di Klose: “Oggi con la Var sarebbe andata diversamente. Fu una svista clamorosa, soprattutto in una competizione con tanti interessi in gioco. Dal campo me ne resi conto subito e mi girai verso il guardalinee, sarà stato avanti due-tre metri. Che peccato non passare per quel gol”.

Il passato in viola non provoca solo bei ricordi al brasiliano, soprattutto riguardo ad una presunta trattativa col Bologna: “Io mi reputo una persona molto leale che dice le cose in faccia, invece loro fecero tutto di nascosto. Mi chiamò Zanzi, all’epoca direttore del Bologna, per andare in sede a firmare il contratto. Io risposi: ‘Ma quale contratto? Io non ne so nulla e neanche il mio procuratore’. Corvino stava cercando di prendere un grandissimo giocatore, io ero un esubero e fecero tutto a mia insaputa. Allora non accettai. A Udine era tutto più facile, non conoscevo ancora certe dinamiche…”.