Ex viola, Empereur torna all’Hellas, ma con le valigie già pronte…

L'ex viola Empereur è appena rientrato in casa Hellas dopo aver concluso la stagione in prestito al Palmeiras.

Come riporta L'Arena, Alan Empereur, ex difensore della Fiorentina, è appena rientrato dall'esperienza in prestito al Palmeiras. Da oggi è a disposizione del nuovo mister gialloblu Di Francesco per il ritiro di Peschiera. Per il giocatore brasiliano però, il futuro sembra comunque essere lontano da Verona.