Ex viola, Di Carmine lascia il Verona. Ufficiale il suo passaggio ad un club di Serie A

Samuel Di Carmine dall’Hellas Verona al Crotone è ufficiale. L’ex attaccante viola andrà a rinforzare il reparto offensivo della società calabrese, ecco il comunicato del club: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine che arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Nato a Firenze il 29 settembre 1988 e cresciuto nella squadra della sua città, il neo attaccante pitagorico ha esordito 18enne in Serie A con la maglia viola ed è andato a segno all’esordio in Coppa Uefa contro l’Elfsborg. Successivamente ha indossato le casacche di Queens Park Rangers, Gallipoli, Cittadella, Frosinone, Juve Stabia, Entella, Perugia e Verona. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze. Possiede un gran fiuto del gol e da oggi è pronto a contribuire con le sue reti per centrare la salvezza con la maglia pitagorica“.

