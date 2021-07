Ex viola, Cutrone verso il secondo ritorno in Italia. C’è la Samp su di lui

L'idea della Sampdoria: consegnare a D'Aversa l'ex viola Cutrone per rinforzare l'attacco

La Sampdoria pensa a Patrick Cutrone in vista della prossima stagione. I contatti tra il club doriano e il Wolverhampton sono già stati avviati, come annuncia Sky Sport. Il giocatore, mai veramente a proprio agio dopo l'exploit al Milan, tornerebbe in Italia dopo una non esaltante parentesi alla Fiorentina.