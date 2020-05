Ex viola, Cinquini si propone: “Ho chiuso con lo Zenit, vorrei tornare in Italia”

Chiusa una porta, si apre un portone per Oreste Cinquini? Sarà solo il tempo a dirlo, ma intanto l’ex dirigente viola si propone: “Ho chiuso con lo Zenit lo scorso 31 dicembre – rivela Cinquini a Tribal Football – spero che qualcuno abbia ancora bisogno della mia esperienza e delle mie capacità. Sono stato 8 anni in Russia e se qualcuno dovesse avere bisogno di me sarei molto felice di tornare a lavorare in Italia. Ho ancora molta passione per il calcio, spero di tornare presto a sentire l’atmosfera di uno spogliatoio e il profumo dell’erba di un campo. Il calcio è la mia vita, non posso vivere senza”.