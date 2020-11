Ex viola, Bolatti: “Primi sei mesi positivi, ma con l’addio di Prandelli le cose cambiarono”

In una lunga intervista rilasciata a GianlucaDiMarzio.com, l’ex centrocampista viola, Mario Ariel Bolatti ha raccontato la sua esperienza con la maglia della nazionale argentina quando alla guida c’era Maradona. L’ex viola fu infatti protagonista di una storica rete ai danni dell’Uruguay che permise alla selection di qualificarsi al mondiale in Sudafrica. Dopo aver ricordato Diego, Bolatti si sofferma anche sul suo periodo a Firenze. Ecco il suo commento sull’avventura in terra toscana: “Quell’esperienza la divido in due parti. Ho un ricordo molto positivo dei primi sei mesi, forse perché avevo tanta voglia di giocare il Mondiale. L’esordio contro l’Inter è stata probabilmente la mia miglior partita. Le cose cambiarono con l’addio di Prandelli e negli ultimi mesi persi il posto da titolare. Però faccio sempre autocritica: probabilmente avrei dovuto insistere e rimanere più tempo nel calcio italiano per provare ad adattarmi, invece ho avuto fretta di tornare”.