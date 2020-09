Attraverso i propri canali social, il Lione ha annunicato la cessione dell’ex portiere della Fiorentina, al Milan per un importo complessivo di 500 mila euro. Tatarusanu torna quindi in Italia, dopo l’esperienza in terra francese, anche se non per un ruolo da titolare, ma bensì come secondo di Gianluigi Donnarumma. Ecco il tweet della società francese:

