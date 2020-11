Ex viola, Alonso senza ossigeno al Chelsea. Ma Juve e Inter rischiano la beffa

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il futuro di Marcos Alonso non sarà al Chelsea. Il terzino sinistro ex Fiorentina ha parecchia concorrenza, visto l’acquisto di Chillwell da parte dei Blues e la permanenza di Emerson Palmieri sulla corsia di sinistra. La squadra che è più vicina allo spagnolo è il Crystal Palace, alla ricerca di un sostituto di Patrick Van Aanholt. Il rapporto tra Marcos Alonso e Lampard è ormai ai minimi termini e a breve potrebbe esserci l’affondo decisivo. Juventus e Inter per ora restano in disparte e rischiano di essere beffate.

INTANTO IL BARCELLONA CONTINUA A SEGUIRE PEZZELLA