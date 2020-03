Ex viola, Alonso può tornare in Italia: ci sono due big pronte a contenderselo

Antonio Conte è pronto ad entrare in rotta di collisione con la Juventus sul mercato. Stando a quanto afferma il Daily Star, infatti, il tecnico dell’Inter ha messo nel mirino Marcos Alonso, terzino sinistro ex Fiorentina ora al Chelsea e pupillo di Sarri, che l’ha allenato proprio a Londra. Il cursore mancino, fin qui, non è contento del suo utilizzo con Lampard e starebbe vagliando l’ipotesi di lasciare i Blues a fine stagione.