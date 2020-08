Ex viola, Alonso conteso tra Inter e una big spagnola: il prezzo è alto

Il Chelsea, nell’attesa di strappare Kai Havertz al Bayer Leverkusen, è sempre alla ricerca di un terzino sinistro con Nicolas Tagliafico, Ben Chilwell (il preferito) e Sergio Reguilon in cima alla lista dei papabili. L’acquisto di uno dei tre darà il via libera a una cessione nel ruolo. Il manager dei Blues, Frank Lampard, preferirebbe cedere Emerson Palmieri che finora non l’ha mai convinto, ma ad avere più mercato resta Marcos Alonso. Il mancino spagnolo piace a Inter e Atletico Madrid, che in tempi recenti hanno sondato il terreno con l’intermediario Fali Ramadani.

Da Londra l’ex Fiorentina, profilo assai gradito ad Antonio Conte, viene valutato sempre intorno ai 30 milioni di euro. I nerazzurri restano vigili in attesa di sviluppi londinesi, ma il nome di Alonso resta nel casting per il nuovo laterale sinistro interista con lo stesso Emerson Palmieri e Robin Gosens dell’Atalanta e possibili new entry, visto che il mercato è ancora lungo e dopo aver sistemato la fascia destra con Achraf Hakimi l’Inter vuole ragionare con calma per l’esterno titolare dell’altra corsia. Lo riporta Fcinternews.it.