E bravo Hancko! L’ex Viola presto a nozze. L’annuncio sui social

Il difensore annuncia la bella notizia su Instagram

David Hancko può esultare. E non per un gol o per un assist ma per il "sì" della sua fidanzata. Lo slovacco, infatti, ha fatto la fatidica proposta alla sua signora che non ha potuto rifiutarlo. L'ex Viola, recentemente riscattato dallo Sparta Praga, annuncia la bella notizia tramite un post su Instagram.