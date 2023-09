E alla fine Sabiri esordisce e gioca 90′, ma l’Al Feiha perde in 11 vs 10

Prima amara per il marocchino, tradito proprio dal suo capitano in Nazionale

Esordio con sconfitta per Abdelhamid Sabiri, in campo per 90' nella sfida del campionato arabo tra Al Feiha, la sua nuova squadra, e Al Shabab: decide un gol del capitano del Marocco e connazionale di Sabiri, Romain Saiss, che poi guida la difesa nella protezione del risultato in inferiorità numerica. Per Sabiri delusione alla prima uscita, ma almeno un ruolo da protagonista che alla Fiorentina sembrava proprio non fosse disponibile.