Donadel, fissata per domani la presentazione con lo Spartak

Fissata per la giornata di domani la presentazione con la nuova squadra per l'ex viola Marco Donadel e Marco Vanoli

Marco Vanoli e Marco Donadel sono pronti a dare inizio alla loro nuova avventura con lo Spartak Mosca. Infatti secondo quanto riportato da Radio Bruno, durante il Pentasport, ricopriranno rispettivamente il ruolo di allenatore in prima e vice. La presentazione è stata fissata per domani. Nella mattinata di oggi, Donadel era passato al Centro Sportivo per salutare i suoi ex giocatori e dirigenti, prima di partire per Mosca.