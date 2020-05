Di Livio: “La Fiorentina mi piace, mentalità diversa con Iachini”

Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina e della Nazionale, ha parlato della sua carriera e dei temi più caldi del calcio italiano a Calcionews24.com:

Riprendere il campionato? Io la vedo difficile, non so come faranno, senza pubblico anche. Secondo me questo è un campionato che non ha più senso. È un trauma di tutti, ci sono tanti morti, ancora parecchi contagi, faccio fatica a capire come un allenatore possa preparare una partita o una trasferta.