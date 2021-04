Di Livio: “Gattuso tecnico completo. Vlahovic? Se è rimasto Batistuta…”

L'ex viola su Gattuso: "Difensivista non mi è mai sembrato neanche quando allenava il Pisa. Propone calcio"

L'ex capitano viola Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. A seguire vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni: "Fiorentina del futuro? Prima di tutto c’è la salvezza, poi riorganizzare una stagione. Una volta si può sbagliare, poi però servono idee, giocatori di qualità e di personalità. Leader? Ribery non lo conosco ma ha personalità, la sua carriera parla da sola. Penso che anche Caceres possa essere un leader, ma il discorso dei leader è secondario, tutto il gruppo deve avere personalità e quest’anno in alcune occasioni abbiamo visto una Fiorentina con tanta paura. La squadra non sarà fortissima ma neanche così scarsa per come ha giocato".

Poi Di Livio ha continuato toccando altri temi: "Vlahovic? Sta dimostrando tutto il suo valore. Adesso ha un prezzo molto elevato, ma mi auguro che possa rimanere. A me dà fastidio quando, dopo che un giocatore fa bene una stagione, si parla subito di vederlo in altre piazze. Firenze deve iniziare ad essere non una piazza di passaggio, ma dove ci si possa costruire un futuro. Se è rimasto uno come Batistuta, la stessa cosa la può fare anche Vlahovic. Mi piace l’idea di Gattuso alla Fiorentina: è un allenatore sanguigno, una persona seria. Per me è un allenatore completo. Anche quest’anno secondo me non ha fatto male, nonostante abbia avuto tanti problemi con la squadra. Difensivista non mi è mai sembrato neanche quando allenava il Pisa. Propone calcio, un calcio equilibrato, ma anche quest’anno a Napoli abbiamo visto spesso moduli come 4-3-3 oppure 4-2-3-1. Inoltre sono convinto che il gioco di Gattuso sarebbe la consacrazione di Castrovilli".