Di Chiara: “Guai ad abbassare la guardia, l’Empoli non ha niente da perdere”

Il commento dell'ex viola

"La vittoria col Milan ha dato consapevolezza alla squadra. Serviva tantissimo una vittoria così contro una grande squadra. Adesso però dobbiamo stare sul pezzo. Ogni partita è una storia a sé, e questo campionato ci sta dimostrando come abbassare la guardia possa portare a sconfitte inaspettate. Dopo una vittoria così aumentano anche le pressioni, l’equilibrio psicofisico va mantenuto sempre al meglio. Oggi la Fiorentina sa di avere le potenzialità per far sua la partita, è una partita importante, l’Empoli sta facendo un buon campionato e non ha niente da perdere rispetto ai viola."