Di Chiara: “Fiorentina, ora punta all’Europa. Vlahovic? Giocherebbe ovunque”

L'ex viola su Vlahovic: "Sarà difficile trattenerlo in Serie A. Ha confermato di essere un giocatore che possiede una grande forza mentale"

L'ex viola Alberto Di Chiara ha rilasciato una lunga intervista al sito footballnews24. A seguire vi riportiamo i passaggi più interessanti in chiave gigliata: "La Fiorentina è senza dubbio la squadra rivelazione di questa Serie A. É una squadra che ha trovato la sua identità, c’è grande entusiasmo nell’ambiente e ha trovato in Vlahovic un grande trascinatore. Ha trovato in Italiano l’allenatore giusto, in grado di dare qualità e organizzazione, cose che erano sempre mancate nelle ultime annate. É una squadra che gioca per il risultato, anche rischiando, non a caso è l’unica formazione che non ha ancora pareggiato in questo campionato".