Dall’Argentina, guai col Fisco per Batistuta. Sequestrati oltre 100mila Euro

Problemi con le tasse per il Re Leone

Qualche grana con il Fisco argentino per Gabriel Omar Batistuta (di recente apparso a Firenze). La notizia arriva dalla madrepatria del Re Leone e la riporta clarin.com. L'AFIP, l'organo di riscossione delle tasse argentino, ha infatti sequestrato denaro e beni per un totale di circa 180mila Euro all'ex attaccante. Il motivo è da ricercarsi nel mancato pagamento di alcuni contributi da parte dell'ex Viola per quel che riguarda il 2021