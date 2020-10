Dalbert: “Qualche difficoltà all’Inter, meglio alla Fiorentina”

Io mi sento bene. Ho lavorato durante la mia vacanza in Brasile. Ho fatto anche una buona preparazione con l’Inter. Mi sento pronto ad aiutare il club e i miei compagni. Sono qui per difendere ma non solo per quello, sono un giocatore che attacca molto. All’inizio ho avuto qualche difficoltà all’Inter perché la Serie A è un campionato molto tattico. Il secondo anno è andato molto meglio, ho conosciuto il calcio italiano. Alla Fiorentina giocavo esterno in una difesa a cinque ma posso adattarmi a sistemi diversi.