Dabo, sfida al passato viola: adesso cerca il primo gol col Benevento

Il Corriere del Mezzogiorno, nell’edizione campana, dedica spazio al Benevento e all’ex viola Dabo:

(…) E domenica c’è anche la gara al Franchi con la Fiorentina che è la sua ex squadra; il primo club italiano ad individuarlo dopo le stagioni in Ligue 1 con il Saint Etienne e il Montpellier. Con i campani non ha ancora segnato, con la selezione del suo stato sì. E quelle sono reti che vanno decisamente oltre la performance sportiva e incoraggiano un’intera nazione di 20milioni di abitanti, 1/3 dell’Italia. Ora però c’è il Benevento e qualche suo gol con i giallorossi gioverebbe non poco.