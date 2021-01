Cuadrado: “A Firenze ho avuto periodi molto positivi, ma adesso sono più maturo”

Juan Cuadrado, protagonista in negativo dell’ultima sconfitta della Juventus, proprio contro la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del quotidiano colombiano “El Tiempo”. Oltre a parlare del suo futuro, l’esterno si è soffermato a parlare della sua stagione, confrontando questa fase della sua carriera con il passato fiorentino:

Sono cresciuto sia in attacco che a livello difensivo, e questo mi ha aiutato molto a restare concentrato e a mantenere un buon rendimento. Ho trovato continuità. sto vivendo un buon momento, anche se credo che pure alla Fiorentina ho avuto periodi molto positivi. Oggi però sono un Cuadrado differente, più maturo. So dove giocare, dove rischiare, quando passarla, quando crossare o dribblare… Sono un’altra versione di me stesso, diversa rispetto al giocatore visto a Firenze (parole riportate da Mediagol.it)