Cristoforo si presenta: “Sono felice e pronto. Le amichevoli viola mi hanno aiutato”

L’ex viola Sebastian Cristoforo, passato recentemente al Girona, si è presentato oggi in sala stampa. Queste le sue parole: “Sono felice, sto bene. Sto bene e sono felice. In ritiro mi sono allenato e ho disputato delle amichevoli con la Fiorentina. Sono qui da pochissimi giorni, ma sono pronto. Il Girona mi aveva già cercato nelle ultime due sessioni di mercato, anche se non si era mai concretizzato nulla, ma ora che sono qui non vedo l’ora di iniziare. Il ruolo? Io mi sento un mediano ma starà al tecnico decide dove farmi giocare. Come sempre nella mia carriera, affronterò la stagione con molto entusiasmo, garra e desideroso di aiutare la squadra il più possibile”.