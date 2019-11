Corvino torna sull’addio alla Fiorentina: “Scelta migliore tra persone per bene”

Dopo aver ricevuto il premio Fair Play 2019 a Lecce, Pantaleo Corvino è tornato sull’addio la scorsa estate dalla Fiorentina. L’ex dg viola ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “E’ stato saggio per tutti trovare un accordo con un accordo con la nuova proprietà per la risoluzione consensuale. La migliore soluzione possibile tra persone per bene. Ma non mi fermo: non mi piace entrare in un progetto in corso d’opera, valuterò delle situazioni in vista della nuova stagione”.