Corvino torna a parlare: “Deciso io di andare via, decisione giusta nei confronti dei DV. Ci ho rimesso”

L’ex direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato durante una serata di festa organizzata da alcune società dilettantistica di Scorrano (LE), tornando a parlare anche di Fiorentina: “Vengo da 600 partite di Serie A, quasi un record per un direttore sportivo in Italia, da tre campionati di Serie B vinti, da 54 partite tra Champions ed Europa League. Adesso sono un po’ a riposo anche se avevo altri tre anni con la Fiorentina, ma il cambio di proprietà mi ha portato a fare questa scelta di risolvere in maniera consensuale. Quando ti mandano via non ci rimetti niente, quando invece decidi tu di andare devi lasciare il pizzo. Era una scelta giusta, dettata dalla mia sensibilità: dopo aver lavorato 10 anni con i Della Valle a Firenze, rimanere nella stessa città con un’altra proprietà non sarebbe stato giusto. Abbiamo trovato un accordo a giugno, quando ormai le squadre avevano già fatto le loro scelte dirigenziali e adesso mi ritrovo a godermi un po’ i miei nipoti”.