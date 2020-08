Corvino: “Riportare Lecce dov’era 15 anni fa quando andai alla Fiorentina”

L’ex viola Pantaleo Corvino si è presentato in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo del Lecce. Queste alcune delle sue parole riportate da gianlucadimarzio.com:

Scendere in Serie B non è surreale, nella mia vita ho sempre scelto con il cuore, senza pensare ad altro. Così è stato, dalla Terza Categoria alla Champions League: se una società mi trasmette fiducia, io non la tradisco. In più, non ho mai dimenticato le mie radici e sono rimasto legato nel tempo al mio territorio. (…).

Quanto all’obiettivo, ho le idee chiare: voglio riportare il Lecce dov’era quindici anni fa, quando ho lasciato il club per andare alla Fiorentina.