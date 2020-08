Corvino rientra in pista: il Lecce affida a lui la ripartenza dalla Serie B

Pantaleo Corvino riparte dal Lecce, dove tutto ebbe inizio. Lo riporta Sportitalia. L’ex dirigente della Fiorentina sia casa al Lecce, la notizia era nell’aria ma adesso che i giallorossi sono retrocessi emerge con più certezza. Sarà affidata a lui la ripartenza del club e il prossimo calciomercato per provare a risalire subito in Serie A. Fra gli obiettivi c’è anche quello di trattenere Fabio Liverani in panchina, Corvino lo conosce bene per averlo avuto alla Fiorentina come giocatore.