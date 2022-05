Corvino: “Lecce, anno prossimo il derby con la mia Firenze”. E Vlahovic…

Ex viola: tutte le notizie

Il dirigente del Lecce, ex Fiorentina, non vede l'ora di ritrovare i viola nel suo personalissimo derby in Serie A

Redazione VN

Il Ds del Lecce Pantaleo Corvino è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio. Oltre alla promozione del suo Lecce, c'è spazio anche per una battuta a tinte viola:

Fiorentina? L'anno prossimo avrò il derby tra la mia Firenze e quella del Sud. Vlahovic alla Juve? I problemi sono fisiologici. Nessuno ha colpe. Dusan era abituato a un altro modello di gioco, arrivare a metà stagione può creare problemi, ma lui è potenzialmente importantissimo per la Juventus.