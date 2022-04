Cois fuori dal coro: “Su chi punto a Napoli tra i viola? Dico Sottil”

Sottil e non solo, l'ex viola ricorda anche il passato: "Alla mia viola mancò Batistuta, il suo sostituto decise di andare al Carnevale..."

L'ex viola Sandro Cois ha preso la parola ai microfoni di 1 Station Radio, queste le sue dichiarazioni: "Cosa è mancato alla mia Fiorentina per vincere lo Scudetto? E’ mancato Batistuta, il suo sostituto che era Edmundo decise di andare al Carnevale e stare via due mesi. In quelle 7 partite facemmo una grandissima fatica a fare gol, lo Scudetto purtroppo sfumò per queste due motivazioni. La principale è stata l’assenza di Bati".