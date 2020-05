Cigarini ricorda: “Rossi? Non ricordo giocatori tanto determinanti. Se fosse stato integro…”

Luca Cigarini, mediano del Cagliari, si è raccontato in esclusiva a Fantacalcio.it; tra una scommessa e un bomber, ha raccontato anche un aneddoto su Giuseppe Rossi, con il quale ha condiviso lo spogliatoio a Parma:

Allenatori? Uno di cui avrò sempre un ricordo positivo è Ranieri. Fu il primo a darmi totale fiducia ai tempi di Parma, con lui e Giuseppe Rossi raggiungemmo una salvezza quasi disperata. Secondo me se Rossi fosse stato integro, sarebbe stato per qualche anno tra i primi 5 attaccanti al mondo. Aveva qualità, aveva tutto. Io giocatori così forti e determinanti non li ricordo.