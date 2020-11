Chiesa va ko: in tribuna per Lazio-Juventus

Niente Lazio-Juventus per Federico Chiesa. L’ex viola, infatti, ha riportato un problema alla coscia destra che lo costringerà a sedersi in tribuna. La squadra bianconera scenderà in campo con: Szczesny, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo, Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Frabotta, Morata, Ronaldo. I biancocelesti rispondono con: Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares, Muriqi, Correa,