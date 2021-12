Chiarugi: “Vlahovic alla Juve? Credo stiano provando a cederlo all’estero”

L'ex viola: "Secondo me la Juventus ha bisogno di un centravanti di spessore. Vlahovic è in condizioni smaglianti"

L'ex viola Luciano Chiarugi ha parlato brevemente anche dell'interesse della Juventus per Dusan Vlahovic nel corso dell'intervista concessa a tuttojuve. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me la Juventus ha bisogno di un centravanti di spessore. Vlahovic è in condizioni smaglianti, mi ha sorpreso il fatto che, nonostante le sirene intorno a lui, continui a segnare a raffica".