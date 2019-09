Che fine ha fatto Hernan Toledo?

Sembrava poter far parlare di sé. E invece, neanche un bagliore. Hernan Toledo, trenta milioni per il riscatto e sei mesi vissuti nell’ombra. Dov’è finito quel talento argentino mai mostratosi a Firenze? Dopo l’esperienza, sempre in prestito dal Deportivo Maldonado, al Lanus, ha disputato una stagione in Spagna, nel 2017/2018, al Las Palmas, prima di accasarsi, ancora a titolo temporaneo, all’Argentinos Juniors.