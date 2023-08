Ceroflini sarà il nuovo portiere del Frosinone. I ciociari pescano dalla viola per la loro porta, ma non è la prima volta. Una piccola curiosità che risale al 2018, come oggi il Frosinone ra apena stato promosso in A. E come oggi gurdò a Firenze, all'epoca con Sportiello. Che la stagione precedente giocò alla Fiorentina. Anche se poi il suo cartellino sarebbe rimasto dell'Atalanta. Li finì con la retrocessione, andrà meglio quest'anno?