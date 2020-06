Cejas e la promozione: “Uno dei miei ricordi migliori. E quelle parate su Toni…”

Sebastian Cejas, portiere della Fiorentina che centrò la promozione in Serie A ormai sedici anni fa, ha rilasciato ieri un’intervista a Tuttomercatoweb. Ve ne proponiamo alcuni passaggi significativi.

“Sono passati tanti anni ormai… Quello fu un campionato molto difficile, c’era molta pressione e passammo diversi momenti brutti. Alla fine però riuscimmo nell’impresa e tornammo in A. Mondonico, che gestì la Fiorentina in modo molto più semplice rispetto a Cavasin, diede di nuovo serenità a tutti noi.

La vittoria in casa col Palermo rappresentò la svolta, cominciammo a vincere da lì in poi. Io feci due interventi importantissimi su Toni, ma noi avevamo Riganò, capace di diventare un cannoniere vincente tra i professionisti. Lo spareggio col Perugia? Ricordo che andammo in ritiro lontano da Firenze per sentire meno la pressione dei tifosi. Facemmo due grandi partite e conquistammo la promozione. Mi porto dietro senza dubbio i cori incessanti e la festa della Fiesole nella sfida di ritorno. Uno dei ricordi più belli che ho: tifo sempre Fiorentina in Italia”.