Cecconi cuore viola: “Il gol a cui sono più legato l’ho segnato alla Juventus”

L’ex viola Luca Cecconi al Pentasport di Radio Bruno:

Era il 1984-85, feci gol in casa della Juventus. Quell’anno avevo giocato all’inizio del campionato, ricordo che la squadra era scivolata in basso in classifica. Valcareggi diede un tocco di freschezza e fece giocare sia me che Carobbi. Eravamo in forma, lui era molto prestante a livello atletico. A Torino la Juve passò in vantaggio, temevo prendessimo l’imbarcata. Invece col passare dei minuti prendemmo campo, capitò una bella azione di Massaro ed io mi smarcai e feci gol. Questo è il gol a cui sono più legato, ero legato e lo segnai alla Juve. Tifo? Da bambino ero per il Milan, ma appena entrai nel settore giovanile viola lasciai l’affetto per i rossoneri e diventai per la Fiorentina.