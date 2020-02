Cecchi Gori condannato, declino in picchiata per l’ex Numero Uno viola

La Nazione dedica spazio al dramma di Vittorio Cecchi Gori: il crac della Safin, successivo a quello ben più pesante della Finmavi, è irrimediabile, la condanna è definitiva e il carcere adesso è concreto. Può evitarlo “grazie” alle sue condizioni di salute, che sono precarie a causa di una polmonite che lo ha colpito a settembre. Cinque anni e mezzo la sentenza di cui si occuperanno i giudici dell’esecuzione chiamati a valutare il caso dell’ex presidente della Fiorentina, anch’essa causa di una condanna per il fallimento. Un declino che è cominciato molti anni fa per il 78enne, che adesso è in attesa delle pene accessorie dopo aver perso tutta la fortuna del padre.