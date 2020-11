Cavasin è sicuro: “Dopo Udine la Fiorentina può costruire qualcosa di migliore”

Alberto Cavasin, ex tecnico viola, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Toscana Tv. Queste le sue parole: “La Fiorentina in Coppa Italia mi ha convinto. Veniva da una partita preoccupante come quella contro il Benevento ed è arrivato il segnale di ripresa che doveva dare. Domenica scorsa la squadra di Prandelli è sembrata più che smarriva, serviva qualcosa almeno sotto il profilo dell’identità e della compattezza. Credo che da ora in poi si possa costruire qualcosa di migliore e con più fiducia anche da parte dell’allenatore. Milan? Non sarà facile ma la Fiorentina può fare bella figura a San Siro”.